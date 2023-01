Cachorros caramelo viajam tranquilamente em ônibus em Curitiba; vídeo

O transposte público de Curutiba (PR), além de carregar pessoas, também leva bichinhos. Um vídeo que mostra alguns cães viajando tranquilamente dentro de um ônibus viralizou nas redes sociais, isso porque os pets apresentam certo comportamento "humano" dentro do transporte.

O vídeo publicado no domingo (15) mostra um ônibus cheio, com algumas pessoas em pé, mas dois bancos são ocupados por passageiros incomuns: dois cachorros caramelo, um ao lado do outro. Os dois estão deitados nos bancos, dormindo durante a viagem.

Assista:

Outro pet também aparece no corredor, não tão confortável quanto os amigos, já que ele aparece andando entre os passageiros. O vídeo publicado no TikTok ultrapassou 430 mil visualizações em apenas um dia. No vídeo, a pessoa que fez a filmagem e publicou escreveu: “coisas de Curitiba”.