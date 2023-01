Homem tem a bermuda arrancada por cachorros em condomínio

Um homem teve a bermuda arrancada por dois cachorros em um condominio. De acordo com moradores do condominio, os cães não têm tutores e teriam invadido o local à procura de comida. O caso aconteceu no interior de São Paulo. As informações são do portal R7.

Os moradores também relataram que um outro morador também foi mordido pelos animais.

"Você não tem liberdade de caminhar dentro do condomínio. Crianças não podem brincar no condominio. Visitante, que talvez não conheça as regras do condomínio, acaba se sentindo acuado por esses animais. E a gente não pode nem tentar pegar eles, porque eles avançam", disse Diego Máximo Freitas, síndico do condominio.

De acordo com o síndico, pelo menos seis pessoas, entre crianças e adultos, já foram atacadas pelos cães no local. O advogado Haroldo Gati Mota disse que já entou em contato com a prefeitura pedindo solução para a situação.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).