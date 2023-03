OMS muda recomendação sobre doses de reforço da vacina contra a covid; entenda

A Organização Mundial de Saúde (OMS) mudou as recomendações sobre doses extras da vacina contra a covid-19. De acordo com a entidade, para adultos saudáveis, a primeira e a segunda dose são suficientes. A alteração foi anunciada após a OMS avaliar que doses adicionais, além da vacinação primária e primeiro reforço, proporcionam benefícios mínimos para esse público.

Ainda de acordo com a entidade, não há risco de pessoas com menos de 60 anos de risco médio para a doença, assim como crianças e adolescentes de seis meses a 17 anos com comorbidades, em receber doses adicionais. Porém, os benefícios para a saúde são reduzidos.

VEJA MAIS

Três novas categorias prioritárias para a vacinação contra a covid-19 foram propostas pelo Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização (Sage) da OMS, com base no risco de desenvolver uma forma grave da doença ou de morte: alto, médio e baixo. A recomentação do Sage prevê um intervalo de seis a 12 meses entre os reforços, dependendo das comorbidades.

Estão aconselhados aconselhados a receber uma dose de reforço após a vacinação inicial e o primeiro reforço, idosos, adultos com outras patologias, imunossuprimidos, grávidas e profissionais de saúde da linha de frente contra a doença.