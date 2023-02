O que aconteceu na Turquia? Veja o que se sabe até agora do terremoto que matou mais de 12 mil

Na última segunda-feira (6), um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a fronteira entre Turquia e Síria. Até o momento, foram contabilizados mais de 12 mil mortos na tragédia, na Turquia e na Síria. As estatísticas, infelizmente, devem aumentar bastante, de acordo com a OMS. Segundo diversas agências de notícias internacionais, há milhares de pessoas desaparecidas. Veja um vídeo do momento de uma queda de prédio:

O tremor durou um pouco mais de um minuto e trinta segundos gerando mais de 40 réplicas do fenômeno, um deles, quase da mesma intensidade do principal, chegou a atingir 7,7 de magnitude.

Até o momento, mais de 12 mil pessoas morreram contabilizando Turquia e Síria;

Milhares de pessoas estão desaparecidas;

Mais de 55 mil pessoas ficaram feridas

Até a última atualização desta reportagem, mais de 40 réplicas do terremoto foram registradas;

O epicentro do tremor foi no povoado de Kahramanmaras, no sudoeste, próximo da fronteira com a Síria, e se expandiu por 250 km;

O noroeste da Síria também foi fortemente afetado;

O tremor também foi sentido em Israel, Chipre e no Líbano;

Segundo o governo turco, mais de 45 países já anunciaram que enviarão ajuda humanitária e equipes de busca;

Um balanço do governo aponta que 2.8 mil edifícios desabaram com o terremoto.

terremoto na turquia twitter @haskologlu Ibrahim Haskoloğlu/ via @haskologlu twitter @haskologlu IHA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO OMAR SANADIKI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEúdo MAHMUT BOZARSLAN/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Ondas sísmicas provocadas pelo terremoto são captadas por aparelhos no Brasil

Segundo a MetSul, uma empresa brasileira de meteorologia, as ondas sísmicas do violento terremoto na Turquia vão se expandindo pelo mundo e podem ser captadas por sismógrafos em todo o planeta, inclusive no Brasil. Veja o registro da passagem das ondas por estações sismográficas na Europa:

Veja vídeos do terremoto da Turquia:

Uma parte do Hospital Estadual de Iskenderun foi destruída após o terremoto.

Logo após o terremoto na cidade de Kahramanmaraş

Prédios da cidade:

Momentos de resgate de vítimas

Pista do aeroporto do país:

Brasileiros no terremoto na Turquia

Entre as vítimas do terremoto, está o goleiro Eyüp Türkaslan, de 28 anos, que jogava no Malatyaspor. Já o atacante ganês Christian Atus, ex-Chelsea e hoje atleta do Hantayspor, foi encontrado com vida debaixo de escombros.