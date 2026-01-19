Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Número de mortos em colisão de trens na Espanha sobe para 39 pessoas e há 123 feridos -

Estadão Conteúdo

Um trem de alta velocidade descarrilou no sul da Espanha neste domingo, 18, invadindo a via oposta e atingindo outro trem que vinha em sentido contrário, em um acidente que deixou ao menos 39 mortos e 123 feridos, conforme informaram as autoridades locais.

Antonio Sanz, conselheiro de saúde da região da Andaluzia, onde ocorreu a colisão, afirmou que as autoridades temem que o número de mortos possa aumentar ainda mais.

O trem noturno que fazia a rota Málaga-Madri saiu dos trilhos e colidiu com uma composição que viajava de Madri para Huelva, outra cidade do sul da Espanha, de acordo com a operadora ferroviária espanhola Adif.

Duas autoridades da Guarda Civil confirmaram o número de mortos à Associated Press por telefone e mensagem de texto. Eles falaram sob condição de anonimato, conforme as normas da corporação.

Os serviços de emergência da Andaluzia, região onde ocorreu o acidente, informaram que foram registrados 25 feridos graves.

A chefe da Proteção Civil regional, María Belén Moya Rojas, disse ao canal Canal Sur que o acidente aconteceu em uma área de difícil acesso. Moradores locais levaram cobertores e água ao local para ajudar as vítimas, relatou ela.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse em uma postagem no X que estava acompanhando as "notícias terríveis" vindas de Córdoba. "Esta noite vocês estão em meus pensamentos", escreveu ela em espanhol.

A ADIF informou que os serviços ferroviários entre Madri e as cidades da Andaluzia não irão operar nesta segunda-feira, 19.

Com informações da Associated Press

Mundo
.
