Nossa Senhora no salão? Vídeo de imagem de Santa lavando os cabelos viraliza na web

Um vídeo divulgado nas redes sociais tem chamado a atenção dos internautas ao longo desta sexta-feira (25). No registro inusitado, um homem aparece lavando o cabelo de uma imagem de Nossa Senhora com longos cabelos. O resultado do “tratamento capilar” impressiona. Trata-se, na verdade, da santa católica Caacupé, tradicional do Paraguai.

A imagem, que é padroeira dos peregrinos e refugiados, recebeu um tratamento de realeza. Pelo registro, a imagem de Nossa Senhora, também conhecida como “A virgem azul do Paraguai”, é apoiada no lavatório. As madeixas são enxaguadas cuidadosamente e finalizadas, formando os cachos. Assista ao vídeo:

E o vídeo da santa no salão rendeu memes e comparações. Veja!