No Valentine’s Day, veja como saber se seu parceiro combina com você de acordo com a numerologia

Nesta quarta-feira (14) é comemorado o Valentine’s Day, ou como é conhecido no Brasil, o Dia de São Valentim, que celebra o amor nos Estados Unidos e em outros países. Além da troca de presentes, flores, cartões e chocolates entre namorados, existem algumas teorias explicam a origem da data comemorativa. E, para entrar no clima de romance, nada melhor do que conferir se você e seu amor combinam, não é?

Como calcular a compatibilidade com seu amor?

Para saber a compatibilidade amorosa, primeiro, cada um deve calcular seus próprios números. Tudo que você precisa é da data de nascimento de cada um.

Primeiro calcule o dia, depois o mês e depois o ano, para no fim, somar todos os números e achar o resultado. Seguem exemplos:

Se a pessoa nasceu em 08/02/1987 - deve somar todos os números até que dê apenas um dígito: 8+2+1+9+8+7 = 35 sendo 3+5= 8 - essa pessoa possui o número 8.

Após descobrir seus números, vocês podem somá-los para encontrar os números correspondentes do casal. Se você tem número 8 e a pessoa parceira número 6, basta somar 8 + 6 = 14. Depois disso, some novamente os algarismos que compõem o 14, a fim de chegar ao número reduzido: 1+4 = 5. O número do casal é o 5.

Descubra se você e seu amor combinam:

Casal Número 1: Vocês são um casal super dinâmico, cheios de novas ideias e projetos, mas precisam cuidar para não entrar em competições ou tomar decisões impulsivas.

Casal Número 2: Companheirismo e entendimento definem sua relação. Só cuidem para não cair na armadilha da dependência emocional ou evitar conflitos necessários.

Casal Número 3: A diversão e o prazer são essenciais para vocês. O desafio? Saber equilibrar diversão com responsabilidades e evitar o ciúme.

Casal Número 4: Vocês constroem juntos uma relação sólida e segura, mas cuidado para não deixar a rotina e o excesso de tarefas esfriarem a relação.

Casal Número 5: Aventura e novas experiências são o que mantêm a chama acesa. Fiquem atentos para não agir por impulso e colocar a relação em risco.

Casal Número 6: Vocês curtem ficar juntos e dividir o amor com a família e amigos. O desafio? Não idealizar demais o outro e manter a individualidade, sem se perder na relação.

Casal Número 7: Vocês valorizam o crescimento conjunto e a intimidade. Mas devem cuidar para não criar muros emocionais por desconfiança ou deixar que diferenças se tornem barreiras.

Casal Número 8: Movidos por ambições e conquistas materiais, formam um par poderoso. O desafio é equilibrar essa busca com as emoções e evitar conflitos de poder.

Casal Número 9: Com grandes ideais, vocês compartilham um desejo de ajudar os outros. Precisam balancear seu envolvimento externo para não negligenciar a relação.