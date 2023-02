Dia de São Valentim: oração para conseguir um amor é ainda mais forte no dia de hoje; confira

Dia 14 de fevereiro é o Dia de São Valentim, conhecido como Dia dos Namorados em outros países. Além de presentes e declarações, a data é marcada pela história de fé do padroeiro do amor, São Valentim, que no século III realizava cerimônias ilegais para casar os jovens da época. Para a igreja católica, o santo abeçoa a vida amorosa daqueles que tem fé. Confira a oração para ajudar a conquistar um novo amor:

Oração de São Valentim para conseguir um amor

"São Valentim, patrono do amor, lance seus olhos bondosos sobre mim. Impeça que maldições e heranças emocionais de meus ascendentes e erros que tenham cometido no passado perturbem minha vida afetiva.

Desejo ser feliz e fazer as pessoas felizes. Ajude-me a entrar em sintonia com minha alma gêmea, para que possamos desfrutar o amor, abençoados pela providência divina. Peço a tua intercessão poderosa, junto a Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém"

(**Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)