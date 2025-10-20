Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

No Japão, partido governista forma nova coalizão em vitória para Takaichi

Estadão Conteúdo

O partido governista do Japão formou uma nova coalizão, abrindo caminho para que sua líder se torne a próxima primeira-ministra do país. A movimentação ocorre pouco mais de uma semana depois de o Partido Liberal Democrata (PLD) ter ficado politicamente vulnerável com a saída de um aliado de longa data da coalizão. A ruptura levou o PLD a correr contra o tempo para encontrar um novo parceiro antes da votação que decidirá o próximo premiê.

O partido encontrou esse parceiro no Partido da Inovação do Japão (JIP, na sigla em inglês), de centro-direita, trazendo alívio ao fragilizado PLD, que vinha enfrentando uma série de reveses que lhe custaram a maioria nas duas casas do Parlamento.

Em reunião nesta segunda-feira com o novo aliado, a líder do PLD, Sanae Takaichi, disse querer trabalhar com o JIP para fortalecer a economia japonesa. "Compartilhamos o mesmo desejo de melhorar o Japão", afirmou o líder do JIP, Hirofumi Yoshimura.

O caminho de Takaichi rumo ao cargo de premiê havia se tornado incerto após o antigo aliado Komeito se retirar da coalizão.

A eleição de um novo primeiro-ministro requer votação nas duas câmaras do Parlamento. Caso nenhum candidato alcance maioria na primeira rodada, os dois mais votados seguem para um segundo turno. Se as duas casas não chegarem a um consenso, prevalece a decisão da Câmara Baixa. Juntos, o PLD e o JIP detêm 231 assentos na Câmara dos Deputados, que tem 465 membros - apenas dois a menos que a maioria.

Uma sessão extraordinária do Parlamento está marcada para esta terça-feira, quando os parlamentares deverão votar para escolher o próximo primeiro-ministro do país. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

