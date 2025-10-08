Netanyahu diz que todos os reféns retornarão; Catar menciona caminho para fim da guerra em Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que todos os reféns serão levados para casa, "com a ajuda de Deus", em publicação no X, nesta quarta-feira, 8. O comentário acontece após o presidente americano, Donald Trump, dizer que Israel e Hamas assinaram a primeira fase para o acordo de paz para Gaza.

Fontes disseram à CNN que os reféns devem ser libertados no sábado ou domingo.

Em outra publicação no X, o ministro e porta-voz oficial do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al-Ansari, afirmou que o acordo alcançado diz respeito "a todas as disposições e mecanismos" de implementação da primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza.

"O acordo levará ao fim da guerra, à libertação de reféns israelenses e prisioneiros palestinos e à entrada de ajuda humanitária", acrescentou na postagem. Segundo ele, detalhes serão anunciados posteriormente.