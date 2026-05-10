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Netanyahu diz que guerra com o Irã 'não acabou' enquanto urânio enriquecido permanecer no país

Segundo Netanyahu, se um acordo for alcançado, essa seria "a melhor maneira" de retirar o urânio enriquecido do Irã. "Você entra e retira isso urânio", disse ele

Estadão Conteúdo
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Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (Foto: ABIR SULTAN/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que a guerra contra o Irã "não acabou", apesar do cessar-fogo vigente desde o início de abril. O líder de Israel disse que o urânio altamente enriquecido precisa ser retirado do Irã e que as instalações de enriquecimento nuclear do país devem ser desmanteladas.

"Agora, degradamos grande parte disso", afirmou Netanyahu à CBS News, referindo-se às capacidades nucleares do Irã, assim como às forças aliadas iranianas em outros países e à capacidade de fabricação de mísseis. "Mas tudo isso ainda existe, e há trabalho a ser feito."

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Segundo Netanyahu, se um acordo for alcançado, essa seria "a melhor maneira" de retirar o urânio enriquecido do Irã. "Você entra e retira isso urânio", disse ele.

O premiê israelense se recusou a especificar o que aconteceria caso não fosse alcançado um acordo com o Irã em relação ao seu material nuclear. "Não vou estabelecer um cronograma para isso, mas direi que é uma missão extremamente importante", afirmou Netanyahu.

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