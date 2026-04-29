Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump pede que Netanyahu realize apenas ataques 'cirúrgicos' no Líbano

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que Israel deveria realizar apenas ações militares "cirúrgicas" no Líbano e evitar uma retomada total da guerra, afirmou o republicano à Axios em uma entrevista por telefone nesta quarta, 29.

O cessar-fogo que Trump ajudou a intermediar no Líbano está sendo cumprido apenas parcialmente, e autoridades tanto em Israel quanto no Líbano temem que ele entre em colapso por completo ainda antes de expirar em meados de maio. Também não houve progresso para lançar negociações de paz entre os países, apesar de o secretário de Estado americano, Marco Rubio, ter sediado duas reuniões com os respectivos embaixadores.

Segundo o israelense Channel 12, Trump pediu a Netanyahu que atuasse com mais cautela e não derrubasse prédios no Líbano, porque isso prejudicaria a imagem de Israel.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ISRAEL/HEZBOLLAH/GUERRA/LÍBANO/ATAQUES/TRUMP
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

TRÉGUA

Putin propõe cessar-fogo na Ucrânia no 'Dia da Vitória' da Rússia na 2ª Guerra

A proposta, segundo Putin, foi aprovada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

29.04.26 19h02

humor britânico

Rei Charles III diz que, se não fosse pela Inglaterra, EUA falariam francês; Macron comenta

Entre outras piadas, Charles III também comentou a nova decoração da Casa Branca, repleta de ornamentos em ouro, determinada por Trump

29.04.26 17h53

guerra

Trump vê curto cessar-fogo na Ucrânia em breve e diz que guerra pode acabar antes da do Irã

O presidente dos Estados Unidos disse ter conversado com Putin sobre a Ucrânia e o Irã mais cedo e classificou o diálogo como "uma ótima conversa"

29.04.26 16h33

VALE A PENA?

Guerra no Irã já custou US$ 25 bilhões aos EUA, afirma Pentágono

Secretário de Defesa e General Caine depõem no Congresso americano sobre o conflito e orçamento de 1,45 trilhão de dólares.

29.04.26 14h02

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

TRAGÉDIA

Após levar bolo no rosto, jovem se irrita e mata três pessoas durante aniversário

O aniversariante ainda está foragido junto com outros envolvidos no caso

27.04.26 16h06

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ÍNDIA

VÍDEO: homem desenterra irmã e tenta sacar dinheiro em banco

Imagens mostram tentativa de comprovar morte para saque e gera repercussão internacional

28.04.26 21h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda