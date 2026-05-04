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Netanyahu cancela testemunho e prioriza reuniões de segurança em Israel, com escalada do Irã

Estadão Conteúdo

A audiência do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em seu julgamento por corrupção foi cancelada novamente nesta segunda-feira, 4, para que ele participe de discussões de segurança após os ataques do Irã aos Emirados Árabes Unidos, informou a Kan News.

Segundo a rádio pública, o tribunal decidiu suspender a sessão depois de receber, durante a madrugada, uma mensagem do advogado de defesa Amit Hadad. A emissora acrescentou que Netanyahu conduziu hoje "uma série de consultas de segurança".

Netanyahu responde a três processos por acusações que incluem fraude e recebimento de suborno. Ele nega as acusações e afirma ser alvo de perseguição política, que classifica como "caça às bruxas".

Mais cedo, o Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos afirmou ter interceptado 12 mísseis balísticos, três mísseis de cruzeiro e quatro drones lançados pelo Irã. O jornal Israel Hayom noticiou que Estados Unidos e Israel avaliam uma resposta militar contra lançadores de mísseis e instalações de energia no Irã após o ataque.

Do lado iraniano, um alto funcionário militar disse que Teerã não planejava atacar os Emirados, segundo a emissora estatal IRIB (Radiodifusão da República Islâmica do Irã). Já o chanceler Seyed Abbas Araghchi escreveu no X que a crise no Estreito de Ormuz evidencia a inexistência de uma solução militar para um impasse político. "Os EUA devem ter cuidado para não serem arrastados de volta a um atoleiro por atores mal-intencionados. O mesmo vale para os Emirados Árabes Unidos", afirmou.

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ISRAEL/JUSTIÇA/NETANYAHU/CORRUPÇÃO/JULGAMENTO/CANCELAMENTO
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