Navio cargueiro é atingido e pega fogo na costa de Dubai, nos Emirados Árabes
No 13º dia da guerra no Oriente Médio, um navio cargueiro pegou fogo após ser atingido por um projétil na costa de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, nesta quinta-feira, 12. A informação foi revelada pelo Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla inglês), ligado à Marinha britânica.
Já o governo de Israel informou ter interceptado três mísseis lançados pelo Irã nesta quinta. Sirenes de alerta soaram em Jerusalém e Tel-Aviv. O norte do país foi alvo de foguetes disparados pelo Hezbollah a partir do Líbano, enquanto as forças israelenses confirmaram a realização de novos bombardeios contra Teerã.
No Kuwait, um drone atingiu um prédio residencial, segundo o Ministério da Defesa do país. Duas pessoas ficaram feridas. Fonte: Associated Press.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
