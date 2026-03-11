EUA e França firmam grupo de trabalho permanente para coordenar estratégias nucleares

Os Estados Unidos e a França realizaram um diálogo conjunto nesta quarta-feira, 11, em que se abordou dissuasão, estabilidade estratégica e não proliferação nuclear, em meio ao andamento do conflito no Oriente Médio.

Uma declaração conjunta emitida hoje indicou que as duas delegações mantiveram conversas extensas, nas quais discutiram várias questões relacionadas à situação estratégica atual e seus desafios. Além disso, as conversas abordaram temas ligados ao programa nuclear.

"Os Estados Unidos e a França decidiram estabelecer um diálogo bilateral anual e criar um grupo de trabalho para facilitar uma cooperação mais estreita e preparar as conversas anuais", afirmou o Departamento de Estado dos EUA, em nota.

As conversas também trataram de formas de ampliar a cooperação bilateral em controle de armamentos, segundo o governo americano. "Foi enfatizada a importância de fortalecer mecanismos de dissuasão estratégica para reforçar a segurança internacional", diz um trecho da nota.