Navio brasileiro com 4,6 toneladas de cocaína é interceptado pela Marinha Francesa

A Europol, a polícia da União Europeia, informou nesta quarta-feira (07) que a Marinha francesa interceptou uma embarcação brasileira que transportava mais de 4,6 toneladas de cocaína avaliada em 150 milhões de euros (cerca de R$ 824 milhões). As informações são do G1 Nacional.

De acordo com a Europol, o barco foi interceptado no dia 30 de novembro e seguia em direção a Europa. Ainda de acordo com a Europol, a Polícia Federal do Brasil participou das investigações, junto da Polícia Nacional da França, da Agência Nacional de Crimes do Reino Unido e da DEA, a agência antidrogas dos Estados Unidos, além do Centro de Crimes Organizados da Europol.

A Marinha francesa disse se tratar de uma barco pesqueiro de 68 pés, com cerca de 21 metros de comprimento. Até o momento, a Europol ainda não informou se os tripulantes eram brasileiros e para onde eles foram levados.

"Uma investigação está em andamento para identificar os grupos criminosos envolvidos em ambos os lados do Oceano Atlântico", disse a polícia da UE em nota.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política)