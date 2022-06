Força-tarefa apreende mais de 25 quilos de drogas em embarcação no Marajó

Durante a Operação Ágata, realizada no último sábado (4), no município de Breves, no arquipélago do Marajó, no Pará, uma força tarefa formada pelas polícias Federal e Civil, junto da Marinha do Brasil, apreenderam uma quantidade significativa de drogas em uma embarcação. Segurando as autoridades de segurança, foram encontrados no local 25 quilos de maconha do tipo skank, 10 pacotes de ecstasy, 13 caixas de incenso “wierook koning” e uma caixa de ursos de pelúcia sem documentação. Com informações do site Notícia Marajó.

O delegado Paulo Junqueira, da Superintendente Regional de Polícia Civil do Marajó Ocidental, informou que os agentes de segurança abordaram a embarcação “Comandante André” durante patrulhamento no Rio Parauaú. O barco saiu do Suriname e estava a caminho de Abaetetuba.

Três pessoas foram presas por tráfico de drogas e contrabando. A embarcação também eontava com 12 passageiros estrangeiros que foram questionados acerca da propriedade do material. Os três tripulantes foram conduzidos para a delegacia onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante dos três suspeitos e apreendida a embarcação alvo da diligência.



Não há registros de uma apreensão de drogas tão grande na cidade