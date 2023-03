Namoro à distância: chinês cria simulador de beijo a distância que se conecta ao celular

Você sabia que em breve o beijo entre duas pessoas não precisará mais da presença física? É a ideia do dispositivo chinês Kissinger, um tipo de “tubo” que possui lábios realistas em silicone, que respondem ao toque e esquentam. Tudo isso é feito essencialmente com o aparelho e um aplicativo do celular conectado ao aplicativo.

O beijo à distância iria ocorrer, quando os dois usuários desejarem se “beijar”, sincronizando os celulares e ponto: poderiam ter a experiência completa.

Uma outra opção seria permitir que os beijos fossem “carregados”, ou seja, qualquer pessoa que baixasse o aplicativo poderia experimentar aleatoriamente o beijo que quiser.

De acordo com o portal CNN, o valor de compra em um dos maiores sites da China, o Taobao, é de US$ 41, o que equivaleria à R$ 213,26.

Apesar da boa intenção de Jiang Zhongli, principal inventor do produto, de amenizar a saudade de amantes que convivem com o namoro à distância, o produto tem dividido opiniões na internet.

Para alguns internautas, o produto é considerado “vulgar” e “assustador”. Já outros manifestaram a preocupação de que menores possam comprá-lo e usá-lo.