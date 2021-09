VÍDEO: torcedor do Remo provoca o Paysandu no momento em que era vacinado

A rivalidade entre Remo e Paysandu é grandiosa. Zoações, brincadeiras e provacadas dos próprios perfis nas redes sociais são comuns, mas a zoeira chegou até à vacinação contra a covid-19. Após a goleada do Ferroviário-CE sobre o Paysandu por 5 a 1, na Série C, um torcedor do Remo levou um pequeno cartaz e viralizou nos grupos de mensagens. Ele decidiu “tirar onda” com o Papão, ao abrir um cartaz com o os escudos do Ferroviário e do Paysandu e o placar de 5 a 1 para o clube cearense.

