Lista de exigências para namorar empresário vira piada nas redes

A lista de exigências de um empresário em Goiânia (GO) para ter um relacionamento com uma mulher virou motivo de piada nas redes sociais nesta semana. Isso porque as proibições incluem desde aspectos físicos e profissões.

O empresário, que não teve o nome ou imagem revelados, se define como paulista, solteiro e sem filhos. A lista foi compartilhada em um aplicativo de relacionamentos.

Usuários das redes sociais publicaram uma reprodução do perfil do empresário e fizeram uma série de piadas com a lista descabida.

“Ele deve tá querendo uma boneca inflável”, escreveu um perfil do Twitter. “Depois dessa peneira, sobrou apenas uma pessoa no mundo. Boa sorte para encontrá-la”, escreveu outro.

Veja a lista completa de características reprovadas pelo empresário:

– Filhos

– Fumantes

– Sem curso superior

– Pendências e/ou vínculos com EX

– Acompanhantes

– Enfermeiras, advogadas, vendedoras de autos/imóveis, aeromoças, psicólogas, profissão pensão

– Obesas

– Fora da idade fértil

– Feministas

– Esquerdistas

– Problemas emocionais/psicológicos

– Veganas/vegetarianas

– Rodadas demais

– Conservadias

– Trabalha aos finais de semana

– Ateias

– Excesso de estética artificial

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)