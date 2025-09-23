Capa Jornal Amazônia
Na ONU, Trump exalta economia dos EUA e reforça tom duro contra imigração ilegal

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aproveitou seu discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira, 23, para ressaltar avanços econômicos e reforçar posições duras sobre imigração ilegal. Ele afirmou que os EUA vivem uma "era dourada", após reverterem "a ruína econômica deixada pelo governo anterior", de Joe Biden, com inflação controlada, alta dos salários e um fluxo recorde de investimentos. Segundo Trump, em apenas oito meses foram assegurados US$ 17 trilhões, transformando o país no "melhor lugar no mundo para ter investimentos". "Sob Biden, foi só US$ 1 trilhão."

Trump destacou ainda que os EUA voltaram a ser "respeitados como nunca antes", atribuindo isso à recuperação econômica e à assinatura de "diversos" acordos comerciais. O presidente também celebrou que, por quatro meses consecutivos, nenhum imigrante ilegal entrou no país, prometendo que quem cruzar a fronteira sem autorização será "preso, deportado, ou até pior que isso. Vocês sabem o que isso quer dizer". Ele cobrou que outras nações também adotem medidas firmes para enfrentar a imigração irregular.

Em tom descontraído, Trump brincou com falhas técnicas no início de sua fala, afirmando não se importar em discursar sem o teleprompter, que não estaria funcionando. O equipamento voltou a operar pouco depois do comentário.

