Na ONU, presidente do Peru alerta para totalitarismo e defende reforço de democracia global

A presidente do Peru, Dina Boluarte, afirmou nesta terça-feira, 23, em discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidos (ONU), que o totalitarismo continua sendo uma "grave ameaça" ao mundo e defendeu o reforço de valores democráticos, como a liberdade. Ela destacou que, no caso peruano, foi superada recentemente "uma grande força política que queria a volta de um governo golpista", ressaltando a importância da resistência institucional.

Boluarte também evocou figuras e símbolos da identidade nacional. Citou o Papa Leão XIV, naturalizado peruano, conhecido por sua "grande fé católica" e lembrado como um "pacificador".

Em seguida, fez referência à herança histórica do país, lembrando que o Peru integra "uma das grandes antigas nações povoadoras da América do Sul".

A presidente peruana ainda ressaltou apoio para que o próximo secretário-geral da ONU seja latino.