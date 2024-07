Musk ameaça tirar empresas da Califórnia após lei sobre pessoas trans

Nesta terça-feira (16), o bilionário Elon Musk anunciou que irá retirar a sede do X e da SpaceX da Califórnia, Estados Unidos, em resposta a uma lei estadual que impede escolas de notificarem os pais caso seus filhos se identifiquem como transgêneros.

"Esta é a gota d'água", declarou Musk sobre a lei sancionada na segunda-feira (15) pelo governador Gavin Newsom, do partido Democrata. "Deixei claro ao governador Newsom há cerca de um ano que leis desta natureza forçariam famílias e empresas a deixar a Califórnia para proteger seus filhos".

De acordo com Musk, a sede do X será transferida para Austin, no Texas. A SpaceX, por sua vez, terá sua sede levada para a Starbase, complexo da empresa em Boca Chica, também no Texas, onde são realizados os lançamentos de foguetes.

A montadora Tesla, outra empresa de Musk, está sediada em Austin desde 2021, onde opera a Gigafactory, criada para aumentar a produção de seus carros elétricos.

Musk, que morava na Califórnia, se mudou para o Texas em 2021, onde não há imposto de renda para pessoas físicas, segundo a Reuters.

O empresário tem 12 filhos, incluindo Vivian, uma mulher trans que em 2022 pediu a mudança de nome e a retirada do sobrenome, alegando como razões "identidade de gênero e o fato de eu não viver ou desejar estar relacionada com meu pai biológico de qualquer forma".