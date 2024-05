Sem data divulgada, Elon Musk vai depor à Comissão de Valores sobre compra do Twitter

Dono da rede social X (antigo Twitter), o bilionário Elon Musk vai depor à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) sobre a compra do site em outubro de 2022, segundo a agência de notícias Reuters. O órgão investiga se ele descumpriu leis federais ao comprar ações do antigo Twitter anos atrás.

A data do depoimento, negociada entre a SEC e Musk, não foi divulgada. Segundo as informações, o bilionário também concordou em não recorrer da decisão judicial que determinou o cumprimento da intimação do órgão.

O processo se deu pela Comissão de Valores para obrigar Elon a comparecer para depoimento em setembro. Na época, ele disse que a SEC tentava "assediá-lo" com a investigação.