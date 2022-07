Mulher se confunde e resgata animal selvagem ao invés de cachorrinho

Uma moradora de Xangai, na China, resgatou um filhote de animal abandonado no quintal de um vizinho, durante o período de isolamento contra a covid-19 no país. A chinesa sentiu pena e decidiu levar o bicho, que acreditou ser um cachorro, para casa. No entanto, meses depois ela teve uma surpresa. Com informações do Uol.

Hu Nan fez algumas fotos do filhote, coberto por algumas folhas e enfraquecido por conta do frio. Ela e a família decidiram chamá-lo de Jixiang, que, segundo o tabloide The Mirror, significa “boa sorte”. A família usou cobertores elétricos e deram mamadeiras com leite para garantir que ele sobreviveria.

Os cuidados da chinesa deram certo e ele foi crescendo. "Pelo próximo mês, Jixiang dormia na palma da mão da minha mão todos os dias. Ela o colocava em um canto após ele cair no sono e ia para a cama", contou Hu à agência SWNS. No entanto, um tempo depois ele foi ficando cada vez menos parecido com um cachorro. "Eu enviei alguns vídeos e fotos para especialistas e eles identificaram Jixiang como um cão-guaxinin", afirmou.

A espécie é natural do Japão, mas costuma aparecer em partes suburbanas de Xangai, mas nunca como animais de estimação. Quando se aproximam da idade adulta, começam a se parecer com lobos. O animal em posse de Hu foi entregue aos cuidados do Shan Shui Conservation Center, uma espécie de zoológico da região. Lá, ele deve receber alimentação adequada para se desenvolver. "Quando ele estiver adulto, eles possivelmente vão o liberar na natureza, mas isso ainda não foi decidido", afirmou a mulher.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)