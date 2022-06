Shih-tzu que desapareceu na véspera do aniversário da tutora é encontrado em bar

Uma situação inusitada aconteceu em Balneário Camboriú no dia dos namorados. A jovem Ana Grabner, de 27 anos, divulgou nas redes sociais que seu cachorro, um Shih-tzu de 10 anos, tinha sumido. Após compartilhamentos de amigos e desconhecidos, a jovem descobriu que o cão, que foi adotado quando ainda era filhote, foi parar em um bar na região central da cidade.

O desaparecimento do amigo de quatro patas ocorreu na noite do dia 11 de junho, véspera do aniversário de Ana. O cão foi encontrado na manhã seguinte, após pessoas reconhecerem Nick das publicações feitas pela jovem. Ana explicou que através de uma amiga, viu que alguém que supostamente tinha encontrado Nick. Quem achou o cão no bar foi a proprietária de um pet shop da cidade, que levou o animal para casa e buscou pelo tutor nas redes sociais. Na manhã do dia 12, então, Ana combinou de se encontrar com a mulher e conseguiu pegar Nick de volta.