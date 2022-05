Mulher nua invade tapete vermelho de Cannes em protesto contra Rússia: ‘Parem de nos estuprar'

Uma mulher anônima invadiu o tapete vermelho do Festival de Cannes e ficou parcialmente nua, minutos antes da estreia do filme “Three Thousand Years of Longing”, de George Miller, nesta sexta-feira (20). O ato foi um protesto contra a guerra Ucrânia x Rússia, que estende-se há mais de um mês.

VEJA MAIS

Assista ao vídeo:

A manifestante escreveu ”parem de nos estuprar” em uma bandeira da Ucrânia pintada em seu peito. Usando apenas calcinha, ela sujou o ventre e a peça com tinta vermelha, simbolizando as marcas de sangue na virilha, o que simbolizava o estupro. Nas costas dela, podia-se ler a palavra “scum” – que significa escória.

Os seguranças do evento tentaram afastá-la, mas testemunhas disseram tê-la ouvido gritar pedindo que “parassem a guerra”. Os jornalistas presentes foram impedidos de filmar o ocorrido, porém, as câmeras do festival captaram o momento exato do protesto. Apesar do ocorrido, a programação seguiu normalmente.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)