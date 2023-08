Mulher namora falso ator de 'Stranger Things' e perde R$50 mil; entenda

Uma mulher disse ter se apaixonado e entrado em um relacionamento com o ator da série Stranger Things, da Netflix, chamado Dacre Montgomery. McKayla disse que o conheceu em um fórum on-line. O que a jovem de Kentucky, Estados Unidos, não temia era que esse seria relacionamento unilateral, com um falso ator.

O envolvimento de McKayla foi tão intenso que ela chegou a se separar do marido e realizar uma transferência de US$ 10 mil (equivalente a cerca de R$ 50 mil) para o impostor, antes de perceber que foi vítima de um golpe. O crime é conhecido como catfishing, engano por perfil falso, e o caso durou mais de um ano.

Toda a história foi relatada durante um programa, no Youtube. McKayla admitiu que o conheceu como "Montgomery" e que ambos haviam estabelecido um vínculo emocional, compartilhando preocupações um com o outro. Enquanto isso, ela expressou insatisfação com marido, alegando que ele era controlador e limitava suas aspirações. Os meses foram passando e os sentimentos mudando, cheios de declarações de amor.

O indivíduo que se passou por Montgomery reforçou que precisava manter o vínculo em segredo, porque estava em um relacionamento com a modelo Pollock, estrela de "Stranger Things". Nesse ponto, McKayla já estava separada do marido e plenamente convencida de que estava envolvida com Montgomery.

Com a maior aproximação, o golpista solicitou que a vítima transferisse US$ 10 mil, alegando que enfrentava restrições financeiras devido a uma conta compartilhada com Pollock, o que o impedia de fazer compras. McKayla acabou realizando uma transferência.

"Se você é alguém como eu, com medo de rejeitar, deseja agradar intensamente às pessoas e é extremamente co-dependente", desabafou ela.

Após descobrir que havia sido vítima de uma fraude online por mais de um ano, McKayla explicou sua situação. "É como receber uma dose de dopamina toda vez que você acorda, antes de dormir, várias horas por dia. É uma dose. É como uma droga", ocorreu.