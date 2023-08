Lula alerta sobre nova tentativa de golpe: 'Mais gente será presa, mais gente pagará o preço'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma declaração enfática durante a inauguração da infovia 01 em Santarém (PA), nesta segunda-feira (7). Ele advertiu que, caso ocorram tentativas semelhantes aos atos de 8 de janeiro contra a sede dos Três Poderes, mais pessoas serão presas.

"Nós vamos ser tolerantes com quem não pensa igual a nós, mas nunca mais repitam a tentativa de golpe que quiseram dar dia 8 de janeiro, porque mais gente será presa, mais gente pagará o preço", afirmou o presidente.

O momento de advertência surgiu após Lula mencionar o caso de Arilson Strapasson, que foi preso na semana anterior por ameaçar o presidente de morte. O indivíduo foi detido em Santarém, mas já está em liberdade.

"Eu fiquei sabendo que aqui nessa cidade tinha um cara que foi preso porque disse que ia me matar. (…) Cachorro que late não morde. Então, qualquer cidadão que ficar fazendo bravata na rua, 'eu mato, eu pego, eu bato, eu atiro', ele vai ser chamado à delegacia para um depoimento", destacou Lula.

Presidente fala em liberdade de expressão, mas sem ofensa

O presidente enfatizou o direito à liberdade de expressão, mas ressaltou que não se deve permitir que as pessoas ofendam umas às outras. "As pessoas têm o direito de falar a bobagem que quiserem, mas não têm o direito de ofender os outros. Eu não preciso gostar do meu vizinho, eu tenho apenas que respeitá-lo e exigir respeito a mim", acrescentou.