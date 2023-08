Público aguarda presidente Lula em frente à Ufopa, em Santarém

Nesta segunda-feira (7), a movimentação nas imediações da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) começou cedo em espera do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Desde as 5h, os apoiadores se concentravam na área.

Rosemary Neto Silva, pedagoga de profissão e atualmente atuante como funcionária pública municipal, é uma das pessoas que chegou cedo na esperança de ver o presidente de perto. Ela chegou ao local do evento às 6 h de hoje. "Eu vim de Terra Santa para cá porque quero muito ver o melhor presidente que o Brasil já teve; quero, pelo menos, estar no mesmo lugar que ele", contou.

VEJA MAIS

A maioria, vestida de vermelho com a estampa de Lula. Entre eles, uma visita ao Barco Hospital Abaré e a inauguração da Infovia 01.

Com uma agenda firmada na Ufopa, o presidente participará da inauguração da Infovia 01 do Programa Norte Conectado, que liga Santarém (PA) a Manaus (AM) e outras cidades do Pará e Amazonas através de cabos de fibra óptica. O programa conta com oito Infovias que atendem 59 municípios nos estados da região Norte. Além disso, ele visitará o Navio Hospital Escola Abaré, que presta serviços essenciais às comunidades ribeirinhas.