Presidente Lula passa fim de semana em Santarém antes de compromissos oficiais na Ufopa

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desfrutou de um final de semana de descanso em Santarém, no oeste do Pará. Após desembarcar na cidade na última sexta-feira (4), Lula escolheu recolher-se e recarregar as energias no Bangalôs da Selva, propriedade do renomado chef Saulo Jennings, localizado na Rodovia Interpraias, km 7,5 - Carapanari.

Não é coincidência que o chef Saulo Jennings, do restaurante Casa do Saulo, mantenha laços estreitos com o presidente. Ele foi um dos encarregados de elaborar o menu para a cerimônia de posse de Lula em janeiro deste ano.

A estadia no Bangalô da Selva, imerso em uma atmosfera tranquila e cercado pela natureza, permitiu ao presidente momentos de reflexão e preparação para os compromissos oficiais de segunda-feira, além de uma profunda experiência na gastronomia tapajônica e passeios em praias vizinhas, com direito a banho no Rio Tapajós.

O presidente compartilhou uma foto do banho de rio em suas redes sociais com a legenda “O pôr do sol no Rio Tapajós, na Amazônia, é mais que beleza. E força, resistência e esperança”.

Na manhã desta segunda-feira (7), Lula tem uma agenda repleta na Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), Unidade Tapajós. Ele planeja visitar o Navio Hospital Escola Abaré, que oferece serviços vitais às comunidades ribeirinhas.

Ainda na Ufopa, Lula participará da inauguração da Infovia 01, uma das oito Infovias do Programa Norte Conectado. Este programa interliga 59 municípios nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, conectando Santarém (PA) a Manaus (AM) e outras cidades do Pará e Amazonas através de cabos de fibra óptica.