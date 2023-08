Lula chega a Santarém para inaugurar programa de expansão de comunicações na Amazônia

Nesta sexta-feira (4), o presidente Lula chegou a Santarém, oeste do Pará, por volta de 15h20, marcando sua primeira visita ao município desde as eleições. Acompanhado de sua comitiva, Lula seguiu diretamente para um restaurante na comunidade Carapanari, na região do Eixo Forte. As informações são do G1 Santarém.

Na segunda-feira (7), Lula fará a inauguração da Infovia 01 do Programa Norte Conectado na Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), Unidade Tapajós, localizada na Rua Vera Paz, bairro Salé. O programa tem como objetivo expandir a infraestrutura de comunicações na Região Amazônica, por meio da implantação de cabos de fibra óptica subfluvial. A iniciativa visa a atender às demandas das políticas públicas de telecomunicações, educação, pesquisa, saúde, defesa e do judiciário.

Lula tem presença garantida na Cúpula da Amazônia, em Belém, nos dias 8 e 9.