Belém tem postos de vacinação contra covid e demais doenças ao longo de eventos internacionais; veja

Belém terá postos de vacinação para covid-19 — e outras doenças — instalados temporariamente em diversos locais da capital durante a realização dos eventos internacionais Diálogos da Amazônia e Cúpula da Amazônia — que finaliza na próxima quarta-feira (9). Um posto de vacinação 24 horas, da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), funcionará até a próxima sexta-feira (11), no Aeroporto Internacional de Val-de-Cans.

O posto de vacinação está localizado na área do desembarque, próximo às esteiras de retirada de bagagem. O espaço oferta as vacinas da hepatite B, covid-19 (incluindo a bivalente), febre amarela, dT (que previne difteria e tétano), influenza, tríplice viral (contra caxumba, sarampo e rubéola) e HPV para adolescentes e imunossuprimidos.

A equipe da Sespa conta com enfermeiros e técnicos de enfermagem, e tem o auxílio de tradutores de inglês e espanhol para atender de forma mais efetiva os visitantes de fora do país. Ao todo, mais de 120 funcionários receberam treinamento para a participação na operação de vacinação no aeroporto.

Nos terminais

Outros dois postos temporários de vacinação, um no terminal rodoviário e o outro no terminal hidroviário de Belém, instalados pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), reforçarão o atendimento em saúde de quem chega na capital. Os novos espaços vão funcionar até a próxima quarta-feira (9), das 8h às 17h.

Os novos pontos deverão se somar às outras 41 salas de vacinação já abertas em Belém e distritos. Nestes novos pontos serão oferecidas as vacinas que fazem parte do calendário do viajante. Além da vacinação, a Sesma vai reforçar as ações de testagem da covid-19 nas unidades de saúde, nas unidades de pronto atendimento e nos hospitais da rede.

De acordo com a nota informativa Nº 02/2023 emitida pelo setor de vigilância em saúde da Sesma e enviada para as unidades da rede, deverão ser testadas pessoas com, pelo menos, dois dos seguintes sintomas sugestivos de síndrome gripal: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos. A testagem deve ser feita preferencialmente do 3º ao 5º dia do início dos sintomas.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)