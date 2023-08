'Se eu tivesse medo, eu não era presidente da República', afirma Lula

Mais álcool na gasolina

Vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o governo considera aumentar o percentual da mistura vendida nos postos para 30%.



Quase 10 mil vagas previstas

INSS solicitou a realização de um concurso público para a contratação de 9.229 funcionários em 2024.

Luís Inácio 'Lula' da Silva (J. Bosco)

"Se eu tivesse medo, eu não era presidente da República.”

Lula, que ontem fez o trajeto entre o aeroporto de Parintins (AM) e o local escolhido para o lançamento do programa Luz para Todos em um carro blindado. Presidente disse que não fará o mesmo em Belém, apesar das supostas ameaças à sua vida.

PACIENTES

ABANDONADOS

A população de Capitão Poço, nordeste do Pará, continua enfrentando dias difíceis na saúde pública. Já se passaram dois meses desde o fechamento do Hospital Dr. Aldomar Monteiro, vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS), e os pacientes continuam sendo mandados embora das unidades de saúde. Apenas os casos mais graves são encaminhados e atendidos, de forma precária, em uma pequena clínica particular.

PROTESTOS



Para completar o descontentamento da população do município, circularam em grupos de mensagens fotos do secretário de Saúde de Capitão Poço, Arthur Medeiros, curtindo dias de férias no estado do Rio de Janeiro. As imagens mostram, entre outras atividades, o secretário praticando esportes radicais tendo ao fundo as belas paisagens do Rio.



INSATISFAÇÃO



Nas fotos distribuídas nos grupos, as legendas deixam clara a insatisfação dos moradores da cidade, que denunciam estarem sem hospital, sem médicos e sem medicamentos, enquanto o secretário, que recebe salário pago pelo contribuinte para cuidar da saúde das pessoas, está cuidando apenas da própria diversão na Cidade Maravilhosa.

ROTINA

MUDANÇAS



A abertura do evento “Diálogos Amazônicos”, ocorrida ontem no Hangar Centro de Convenções, mudou a rotina no entorno do local. Além de toda a nova sinalização das vias, com tinta ainda fresquinha nas pistas, houve um intenso tráfego de veículos de polícia.



SEGURANÇA



Além de viaturas circulando, outras permaneceram estacionadas em diferentes pontos, o que, de fato, transmitiu tanto para visitantes como para os moradores do perímetro uma maior sensação de segurança.



ÁRVORES



Na “arrumação” desse quadrado que também sediará a “Cúpula da Amazônia”, nos próximos dias 8 e 9 de agosto, somente o pessoal da poda de árvores chegou de última hora. Com isso, metade da pista da avenida Dr. Freitas, entre o Palácio do Governo e o Hangar, ficou fechada durante toda a manhã de ontem para que o visual das árvores também fosse melhorado.

HEMODIÁLISE

BRAGANÇA



O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) decidiu, em tutela recursal, a readequação da liminar que concedeu a ampliação dos serviços de Tratamento de Terapia Renal Substitutiva, a hemodiálise, no município de Bragança. A decisão foi proferida em resposta à ação do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), a pedido do 2º promotor de Justiça de Bragança, Arlindo Cabral Jr.



PREJUÍZO



O Ministério Público do Pará alegou que, apesar da aprovação para ampliação do serviço de hemodiálise no Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria, em Bragança, não houve efetivação por parte das autoridades de saúde pública. A demora, argumentou o MPPA, vem prejudicando 42 pacientes, que estão sendo obrigados a realizar o Tratamento Fora de Domicílio (TFD), nos municípios de Belém e de Castanhal. Na decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Pará, a relatora destacou que não há evidências de falta de recursos para ampliação do serviço de hemodiálise em Bragança e que, portanto, não se observa qualquer violação dos princípios da Administração Pública em cumprir a decisão e garantir o direito à saúde dos cidadãos.

Em Poucas Linhas

► A reitora da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), professora Aldenize Xavier, vai receber neste domingo, 6, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, às 16h30, no sagão do Aeroporto Internacional Maestro Wilson Fonseca, em Santarém, onde concederão juntos entrevista coletiva para falar sobre a inauguração da Infovia 01 e do programa “Norte Conectado”.



► O Infovia 1 será inaugurado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na segunda-feira, 7, como parte do “Norte Conectado”, que está ligando Santarém a Manaus (AM) por meio de 1,1 km de cabos de fibra óptica, implantados no leito dos rios amazônicos, levando conectividade para cerca de 3 milhões de brasileiros da região.



► A “Enfermagem como força na saúde amazônica” é tema de um debate que ocorre neste sábado, a partir das 16h, na sala 308 (Mirante do Rio), no campus da Universidade Federal do Pará (UFPA). A atividade será mediada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA) e contará com a participação de profissionais de saúde e autoridades.



► Uma reunião fechada na noite de quinta-feira, na casa do ex-prefeito de Ananindeua, Manoel Pioneiro (PSDB), teve como pauta a definição do futuro do seu partido no município. Estranhamente não foi chamado o deputado Erick Monteiro, que recentemente renunciou à presidência do diretório municipal do PSDB de Ananindeua para comandar o partido em Capitão Poço, onde disputará a prefeitura. Pioneiro, que assumiu o diretório com a saída de Erick, está propondo que seu filho, Leonan Antunes, seja lançado como candidato a vereador pelo partido, situação que está incomodando outros vereadores da legenda com mandato no município, que temem ficar fora do jogo político nas eleições do ano que vem.



► Após um ano de estudos, o Clube de Engenharia do Pará tirou do papel o projeto do Instituto de Estudos Estratégicos da Amazônia, que teve sua assembleia de criação no último dia 3 de agosto, na sede do clube, em Nazaré. O Instituto se propõe a ser um fórum estratégico e permanente de discussão e encaminhamento de soluções para superar problemas socioeconômicos e ambientais da Amazônia, além de promover o desenvolvimento sustentável, que é sempre pauta quando se trata de Amazônia.



► O advogado paraense Evaldo Pinto é um dos convocados a participar, no próximo dia 16, da 139ª reunião ordinária do plenário do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama). A convocação foi feita pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, na condição de presidente do Conama, um colegiado formado por representantes dos governos Federal, Estadual e Municipal, além de empresários e membros de ONGs.