Mulher engana namorado e afirma que tem câncer terminal para ganhar prótese de silicone

Uma mulher britânica foi condenada após enganar o namorado durante anos ao fingir que enfrentava diversos tipos de câncer. A ré, Laura McPherson, de 35 anos, chegou a solicitar dinheiro para cirurgias e tratamentos inexistentes — entre eles uma prótese de silicone alegando câncer de mama.

Fraude envolveu múltiplos diagnósticos e cerca de R$ 178 mil

O relacionamento entre Laura e Jon Leonard, de 44 anos, durou cerca de 11 anos, mas o golpe começou há aproximadamente cinco anos. Segundo relatos, a mulher encenou internações e tirou fotos em leitos hospitalares usando camisetas de campanhas contra o câncer para sensibilizar o companheiro.

VEJA MAIS

Além do namorado, familiares — inclusive a filha pequena — também foram enganados. Laura afirmou sofrer de câncer cervical, de ovário, de cólon, de intestino e de mama, o que levou Jon a transferir cerca de R$ 178 mil para custear supostos tratamentos e cirurgias.

Clínica na Áustria e presente de luxo

Em um episódio do golpe, ela disse que viajaria para realizar uma histerectomia (retirada do útero), mas, na verdade, teria se hospedado em uma clínica de bem-estar na Áustria, onde fez terapias de saúde e perda de peso.

Ao anunciar que estava curada, a mulher recebeu do namorado um relógio Rolex avaliado em mais de R$ 214 mil.

Processo e decisão judicial

O esquema teve início em março de 2017 e só foi finalizado em janeiro de 2022, quando o companheiro passou a desconfiar das histórias e pressionou a namorada. Laura tentou negar as acusações, mas acabou sendo processada e perdeu a disputa judicial.

Na audiência realizada recentemente, um magistrado do tribunal que julgou o caso classificou a ré como "mentirosa, perversa e desonesta" e afirmou ser difícil imaginar tamanho cálculo e crueldade contra pessoas que a amavam.

“Finalmente acabou. Hoje marca o fim de oito anos e meio desafiadores. Ela nunca teve câncer e agora veio à tona que ela vinha inventando que tinha câncer desde que estava no ensino médio, muito antes de eu conhecê-la”, disse o ex-namorado após a audiência.

Pena e medidas impostas

Embora tenha sido condenada a restituir o valor, a ré não foi presa. A pena inclui:

ordem comunitária de dois anos;

uso de tornozeleira eletrônica;

toque de recolher das 19h às 6h, de quarta a domingo;

supervisão por agente de condicional por 30 dias;

possibilidade de prisão em caso de descumprimento das determinações.

Além disso, foi determinado que ela devolva cerca de R$ 220 mil ao ex-namorado até o dia 5 de janeiro.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)