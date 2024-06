Mulher é presa após envenenar o marido que “não gostou” de aniversário feito por ela

Uma esteticista foi presa na última segunda-feira (24/6) acusada de ter envenenado o marido com um herbicida por ele não ter gostado da festa de aniversário de 50 anos organizada por ela.

O marido de Michelle Y. Peters, de 47 anos, relatou que o refrigerante de dois litros, que estava na geladeira, apresentava um gosto estranho. Apesar disso, continuou consumindo a bebida. Dias depois, começou a sentir uma série de sintomas, incluindo dor de garganta, náusea, diarreia, vômito e tosse com um muco espesso e amarelado. O caso aconteceu em Missouri, nos Estados Unidos.

Desconfiado, o homem verificou as imagens da câmera de segurança da garagem, onde viu Michelle entrando em casa com o refrigerante e uma garrafa de herbicida. Momentos depois, ela retornou à garagem e colocou ambos os itens de volta em seus lugares.

Após essa descoberta, ele procurou a polícia, alegando que havia sido envenenado pela esposa. Michelle confessou às autoridades que tinha a intenção de ser "má" com o marido devido à insatisfação dele com a festa de aniversário.

Michelle Y. Peters foi detida acusada de agressão de primeiro grau e ação criminosa armada, conforme documentos judiciais obtidos pelo jornal The New York Post. O incidente ocorreu no início de maio.