Mulher é encontrada morta presa em esteira rolante de aeroporto nos EUA

Uma mulher foi encontrada morta presa em uma esteira rolante de bagagens no Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago, nos Estados Unidos, na quinta-feira (8). O incidente ocorreu em uma área de bagagens próxima a um terminal de voos internacionais.

Larry Langford, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Chicago, informou que a equipe foi acionada por volta das 7h45 e encontrou a mulher presa no sistema de esteira rolante.

Nesta sexta-feira (9), o Instituto de Medicina Legal do Condado de Cook, em Illinois, identificou a vítima como Virginia Christine Vinton, de 57 anos, residente de Waxhaw, Carolina do Norte. Natalia Derevyanny, porta-voz do órgão, afirmou que uma autópsia estava prevista para o mesmo dia.

De acordo com a polícia, imagens de câmeras de vigilância mostram Vinton entrando na área restrita por volta das 2h27 da manhã de quinta-feira (8), horário local. No entanto, as imagens não registram o que ocorreu depois.

A área do aeroporto onde o corpo foi encontrado é proibida ao público geral, e as autoridades ainda não esclareceram por que Vinton estava naquele local. Um porta-voz do Departamento do Trabalho dos EUA confirmou que ela não era funcionária do aeroporto.

A polícia não forneceu mais detalhes sobre o caso. Até esta sexta-feira, não houve resposta às tentativas de contato com possíveis familiares de Vinton.