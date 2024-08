Mulher que abriu cova para enterrar ex é encontrada morta próximo ao buraco, em SC

Uma mulher, identificada como Alexandra Kerschner Pinto, foi encontrada morta no último sábado (03), próximo a uma cova que ela e seu atual namorado teriam aberto na cidade de Chapecó, em Santa Catarina. Segundo a Polícia Civil, o buraco seria utilizado pelo casal para enterrar o ex-companheiro de Alexandra.

As investigações indicam que o casal planejava atrair o ex-marido da mulher até o local, onde ele seria morto e enterrado. No entanto, antes que o crime pudesse ser cometido, Alexandra foi assassinada. No mesmo dia em que as autoridades encontraram o corpo da mulher, seu atual parceiro foi preso, sendo considerado o principal suspeito do crime.

O delegado responsável pela investigação informou que Alexandra foi morta com pelo menos dois tiros na cabeça. “O suspeito não detalhou o plano, mas segundo ele, havia a intenção de fazer essa cova, atrair o então ex-marido da mulher, ceifar a vida dele e enterrá-lo naquele local”, afirmou o delegado.

A cova começou a ser escavada na sexta-feira (02). O corpo de Alexandra foi encontrado a aproximadamente 150 metros da escavação. Quando questionado sobre a motivação e autoria do crime, o suspeito, de 30 anos, que apresenta antecedentes criminais, preferiu não responder.

A Polícia Civil conseguiu obter imagens que mostram o atual companheiro de Alexandra com ela na manhã do crime. Além disso, o ex-marido, que teve um relacionamento com a vítima por 20 anos, também foi ouvido. Até o momento, a arma do crime não foi encontrada, e a polícia continua investigando as motivações do suspeito. O caso está sendo tratado como feminicídio.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)