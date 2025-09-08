Capa Jornal Amazônia
Mulher descobre gravidez ao dar à luz em banheiro de casa: 'Achei que ia morrer'

Fotógrafa americana de 30 anos achou que estava morrendo ao sentir fortes dores, mas deu à luz uma menina sem saber que estava grávida. Relato viralizou nas redes sociais.

Hannah Franco
fonte

Bebê surpresa: mulher só descobre que está grávida durante o parto. (Reprodução/TikTok)

A fotógrafa Sydney Dienner, de 30 anos, viveu um dos momentos mais inesperados da sua vida em uma manhã comum de 2019: descobriu que estava grávida ao dar à luz no chão do banheiro de casa. O caso, que aconteceu nos Estados Unidos, viralizou nas redes sociais após ser compartilhado pela própria Sydney em seu perfil no TikTok nesta semana.

Segundo ela, a gravidez foi completamente silenciosa, sem sintomas visíveis, e só foi descoberta durante o parto – uma condição rara conhecida como gravidez criptica (ou "gravidez silenciosa"), que pode passar despercebida até o nascimento do bebê.

Naquele dia, Sydney se preparava para sair com a mãe para um chá de panela em Nova York. Porém, começou a sentir dores abdominais intensas, que pensou serem problemas intestinais. Ela chegou a pedir ajuda ao marido, Dwylan, para levá-la ao hospital, mas decidiu voltar ao banheiro antes.

“Fiquei com tanto medo que pensei que estava morrendo”, contou a fotógrafa.

No banheiro, o corpo de Sydney começou a fazer força involuntariamente. Para sua surpresa, a cabeça do bebê surgiu sem aviso. Ao ouvir os gritos da esposa, o marido correu para ajudá-la, e o casal recebeu orientação de um atendente do serviço de emergência por telefone até a chegada da ambulância.

Poucos minutos depois, nasceu Willow, a filha do casal. Ambas foram levadas ao hospital, onde passaram por avaliação médica e estavam em estado de saúde estável.

 

@sydneydienner Inspired by real conversations I’ve had with real people. 🤪 every part of me wishes I would have known. 💖 #pregnancytiktok #momtok #fypシ ♬ original sound - Lewky____

 

Apesar do susto, Sydney e a família descrevem Willow hoje como “a alegria em pessoa”. Mesmo com o desfecho feliz, Sydney admite que o episódio foi traumatizante. Após o nascimento da filha, ela enfrentou depressão pós-parto e sentimentos de culpa por não se sentir inicialmente conectada à maternidade:

“Eu sofria em silêncio, porque me sentia culpada por não estar feliz”, revelou.

Com o vídeo, Sydney afirma ter encontrado conforto ao saber que outras mulheres passaram por experiências parecidas. 

Palavras-chave

gravidez

gravidez silenciosa
Mundo
