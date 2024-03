Mulher descobre feto mumificado na barriga: 'Grávida há 56 anos'

Uma mulher de 86 anos foi ao hospital reclamando de dores abdominais e se surpreendeu com a causa dos sintomas: um feto mumificado há 56 anos no útero. Ela passou por uma cirurgia para a retirada da "massa", mas, morreu dias depois na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

VEJA MAIS

Segundo o portal Campo Grande News, a suspeita é de que seja um caso de feto papiráceo, quando em uma gestação gemelar (de gêmeos) um dos fetos acaba morrendo e se torna achatado por compressão mecânica no útero. Ou seja, a mulher esteve grávida de dois bebês, mas apenas um nasceu.

Último parto da idosa aconteceu há 56 anos

O último parto da idosa aconteceu quando ela tinha 20 anos. De acordo com os médicos, quando um dos gêmeos morre, pode haver involução uterina, ou seja, o organismo rapidamente absorve os fluidos fetais, fazendo com que haja reabsorção total daquela formação.

Patrick Derzi, secretário de Saúde de Ponta Porã, cidade do Mato Grosso do Sul onde ocorreu o caso, confirmou o diagnóstico em entrevista ao Campo Grande News. “Conversei com o médico hoje. Ela deu entrada no hospital por outro motivo, alguma infecção e dores abdominais. Antes disso, nunca teve queixa”.