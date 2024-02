Jovem descobre gravidez e dá à luz em primeiro dia de novo emprego

Já pensou estar se arrumando para o primeiro dia em um novo emprego e ser surpreendida com o nascimento de um bebê? Esse foi o susto que Rivvah, do Reino Unido, sentiu ao se deparar com a chegada de seu primeiro filho, sem nem desconfiar que estava grávida. Nas redes sociais, a mãe de primeira viagem compartilhou a história surpreendente e relatou ter dado à luz um menino, sozinha em seu quarto.

“Acordei em trabalho de parto no meu quarto! Dei à luz um lindo menino sozinha. Deveria começar meu novo trabalho na manhã em que pari”, disse brincando.

Segundo a britânica, mãe de Oakley, os pais a ajudaram com a maioria do enxoval, já que a gravidez foi uma surpresa para todos. ''Minha mãe e meu pai compraram absolutamente tudo enquanto eu estava no hospital", continuou.

O “milagre”, como é descrito por ela, chamou atenção nas redes sociais e comoveu milhares de internautas. “Preciso saber como o empregador reagiu”, comentou um perfil. ''Por favor, diga-me que você tem uma cópia do e-mail que enviou explicando isso ao seu novo empregador”, brincou outro.

''Oh, Deus! Que história incrível! Você deveria estar tão orgulhosa de si mesma! Ele é um menino lindo, parabéns”, acrescentou outra pessoa. Agora com um ano desde o acontecimento, Rivvah compartilha regularmente vídeos e fotos adoráveis ​​​​de seu filho, bem como conteúdo relacionado aos pais em seus perfis.

Gravidez Silenciosa

A chamada “gravidez silenciosa” é bastante incomum. Estudos apontam que 1 em 475 gestações passam despercebidas até a 20° semana de gestação. Já cerca de 1 em cada 2.500 gestações passam despercebidas até o parto.

Na maioria das vezes, mulheres desconfiam da gestação devido aos sintomas como náuseas, inchaço e atraso do ciclo menstrual. Em uma "gravidez enigmática", não há nada para a pessoa presumir que engravidou.

Um dos fatores que fazem a gravidez passar despercebida é a menstruação irregular, que acaba dificultando o conhecimento e até mesmo a negação por parte da gestante. "Existem casos em que ela até sente, mas atribui isso a outros fatores, como um movimento do intestino, por exemplo”, diz o ginecologista e obstetra Alexandre Pupo Nogueira, do Hospital Sírio Libanês (SP).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)