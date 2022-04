Mulher dá à luz em banheiro de hotel após sentir 'dor de estômago'

A norte-americana Victoya Venise descobriu que estava grávida do segundo filho de maneira bem inusitada: na hora do parto. A mulher deu à luz ao bebê em um banheiro de hotel de Atlanta, no estado da Geórgia, na última semana, após sentir fortes "dores de estômago".

Victoya estava em uma viagem de negócios quando começou a passar mal e foi banheiro. “Eu dei à luz ao meu bebê no banheiro do meu hotel. Pensei que tinha que fazer cocô, mas foi a maior bênção até agora”, escreveu a americana em suas redes sociais. As informações são do Metrópoles.

VEJA MAIS

No Instagram, Victoya compartilhou a foto da placenta ligada ao cordão umbilical dentro do vaso sanitário e imagens do filho, batizado de Rocky, em uma ambulância a caminho do hospital.

“Eu me virei, e era o bebê. Fiquei surpresa. Eu me apressei para o agarrar para fora do vaso, encontrei uma toalha e o enrolei”, contou Venise à TV WXIA. “Liguei para a minha mãe em choque: ‘Mãe, acabei de ter um bebê’ e ela disse ‘ligue para a emergência, ligue para a emergência'”, lembrou.

Victoya e o recém-nascido foram levados para um hospital e logo receberam alta. A mãe solteira contou que pensou em entregar o bebê para adoção, mas mudou de ideia.