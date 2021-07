Influencer do OnlyFans com duas vaginas dá à luz a bebê saudável; entenda

Musa do OnlyFans, Evelyn deu à luz ao seu primeiro filho. O que torna o caso inusitado é o fato dela ter duas vaginas e dois sistemas reprodutivos. A influencer trabalhava como profissional do sexo, e só foi descobrir que tinha duas vaginas aos 20 anos, quando precisou passar por um aborto. Em entrevista, ela disse que costumava ter problemas com a menstruação, e sentia que as relações sexuais eram sempre muito diferentes. As informações são do Metrópoles.

O nome dessa condição é “útero didelfo”, e acontece em uma a cada 3 mil mulheres ao redor do mundo. A modelo contou que usava apenas a vagina direita quando tentava engravidar pois era mais prazeroso e seria perigoso se os dois úteros fossem fertilizados ao mesmo tempo. Também contou que quando trabalhava como profissional do sexo, ela usava a vagina esquerda com os clientes e a direita com os parceiros afetivos.

A gestação foi considerada de alto risco. Os médicos não sabiam prever quanto o útero direito se expandiria para abrigar o bebê e se seria perigoso para o feto sair pelo canal vaginal. A barriga de Evelyn cresceu mais para um lado do que para o outro devido a condição.

O neném nasceu saudável, por meio de uma cesariana.