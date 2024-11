Móteis da Colômbia viram alternativa de hospedagem na Cop 16

A COP16, Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade realizada em Bogotá até o dia 1 de novmebro, trouxe à Colômbia um desafio logístico inesperado para acomodar as delegações. Com hotéis rapidamente lotados em Bogotá e nas cidades próximas, as autoridades colombianas optaram por soluções alternativas, que incluíram a reserva de motéis. Um desses estabelecimentos foi o Motel Desejos, em Cali, onde delegados, como Aggrey Rwetsiba, da delegação de Uganda, experimentaram uma estadia fora do convencional.

VEJA MAIS

Rwetsiba, ao se deparar com o local de sua hospedagem, compartilhou em suas redes sociais a experiência, que rapidamente se tornou viral. A decoração e as funcionalidades do Motel Desejos, projetadas para encontros românticos, não passaram despercebidas pelo delegado, que mencionou em vídeo o "exótico" espelho no teto e a presença de uma "cadeira kama sutra" no quarto. Surpreso, Rwetsiba registrou o momento com leveza, intrigado com a diferença entre o esperado e o encontrado.

Diana Echeverry, gerente do Motel Desejos, destacou ao jornal The Guardian que o estabelecimento buscou adaptar suas instalações para receber os delegados da COP16. “O que fizemos foi adaptar um pouco nosso espaço para atender à demanda", disse. Em uma iniciativa de hospitalidade, o motel implementou um serviço de café da manhã e manteve tarifas competitivas, cobrando cerca de 150 mil pesos colombianos (US$ 35) por noite. Segundo Echeverry, a demanda adicional impulsionou a taxa de ocupação, proporcionando ao local um incremento no faturamento durante o evento.

Cop 30 em Belém

Este episódio peculiar reflete também um problema já previsto para Belém, no Pará, onde a COP30 será realizada em novembro do próximo ano. As expectativas de uma grande demanda por hospedagem na capital paraense levaram o governo estadual a considerar alternativas criativas para hospedar os visitantes. Entre as opções, estuda-se o uso de navios atracados próximos às Docas como acomodações temporárias. Além disso, o governo iniciou uma campanha para incentivar os cidadãos a alugarem suas residências durante o evento, esperando aliviar a pressão sobre a rede hoteleira da cidade. Por enquanto, o uso de móteis está sendo desconsiderado.