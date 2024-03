Rede hoteleira em Belém já se prepara para a COP30

A confirmação de que Belém será a sede da 30ª Conferência sobre Mudanças Climáticas da ONU (COP-30) em novembro de 2025 já mobiliza diversos setores da economia local, como a rede hoteleira, que deve acomodar cerca de 40 a 50 mil pessoas durante o evento. Uma das opções de acomodação na cidade fica localizado em frente à Praça Carneiro da Rocha, no bairro da Cidade Velha. Fundado em 2015, caracteriza-se por ser o primeiro hotel-boutique da capital paraense.

A gerente-geral, Mara Anjos, comenta sobre a expectativa para a COP30: “Acho que, para todo o mercado, a notícia foi muito positiva, porque abre portas para toda a hotelaria, bares, restaurantes e afins”. Atualmente, 40% da clientela é oriunda de Belém; o restante inclui pessoas de fora do estado e do país, principalmente da Guiana-Francesa. “Antes, o hotel lotava mais às sextas e finais de semana. Hoje, a gente tem procura de segunda a segunda”, afirma a gerente.

O hotel-boutique – assim denominado por ter instalações dedicadas à experiência do cliente – não é classificado por quantidade de estrelas. No entanto, esse diferencial costuma surpreender positivamente os hóspedes. “Por ser um prédio antigo, algumas pessoas não esperam encontrar tamanha conservação. Além disso, a gente procura manter um padrão de atendimento. Pela particularidade do estilo rústico, isso acaba impactando a experiência do cliente”, declara a gestora.

Recepção do hotel-boutique Atrium Quinta de Pedras (Cristino Martins / O Liberal)

O espaço, que já serviu como albergue religioso, escola, hospital e orfanato, preserva a arquitetura de aspecto colonial. São 59 suítes divididas em oito categorias, incluindo as suítes Royal e Presidencial, academia, sauna e salões de eventos. Outro atrativo é o restaurante Casa do Saulo, espaço gastronômico liderado pelo chef Saulo Jennings, no qual são servidas receitas de peixes de rio e frutos amazônicos em almoço e jantar, além do café da manhã.

Cúpula da Amazônia foi um teste

Durante a Cúpula da Amazônia, realizada em agosto de 2023 em Belém, o Atrium Quinta de Pedras foi totalmente ocupado por integrantes do evento, incluindo dois chefes de estado e ministros de alguns países. Apesar da experiência prévia, Mara Anjos afirma que não é possível mensurar o que será a COP-30. “É novo para todo mundo. A gente, do setor hoteleiro, fica se perguntando se a rede vai ser suficiente para o tamanho do evento”, declara a gerente.

Por ser um prédio histórico, não há possibilidade de ampliação do espaço. “A gente vai manter o que já vem fazendo e tentar melhorar ainda mais, em termos de qualificação da equipe e serviços oferecidos nos quartos”, finaliza a gestora do hotel.