MP promove congresso sobre as perspectivas e desafios da COP 30

"O Ministério Público e a COP 30: Perspectivas e Desafios". Esse é o tema do congresso que será promovido pelo Ministério Público do Estado (MPPA), na quinta-feira (7) e sexta-feira (8), no Teatro Maria Sylvia Nunes da Estação das Docas, em Belém. O evento terá transmissão simultânea pelo canal do MPPA no YouTube.

O congresso é a primeira atividade do MP direcionada à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP 30, que acontecerá em Belém, em 2025. O evento tem a parceria da Associação dos Membros do Ministério Público do Pará (Ampep) e do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG)

A programação terá autoridades públicas e especialistas de todo o país com atuação na questão ambiental. A abertura oficial será, às 17h, do dia 7, com a conferência magna do governador Helder Barbalho. Em seguida, o procurador-geral do estado do Rio Grande do Sul (MPRS), Alexandre Sikinowski Saltz, fará palestra sobre “O Ministério Público brasileiro e a Questão Climática”.

No dia 8 de março haverá a mesa "Experiências Exitosas do Ministério Público em Defesa do Meio Ambiente", com a conselheira do CNMP e ouvidora-geral do Ministério Público, Ivana Lúcia Franco Cei, e o conselheiro do CNMP e Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Rodrigo Badaró Almeida de Castro. No decorrer do dia os painéis abordarão o panorama socioeconômico da Amazônia.

O congresso será encerrado com a palestra da vice-governadora e coordenadora-geral do Comitê para a COP 30, Hana Ghassan Tuma. Ela falará sobre “Expectativas e Ações do Governo do Estado do Pará para a COP 30 em Belém”.

Serviço:

Congresso “O Ministério Público e a COP 30: Perspectivas e Desafios”

Data: 7 e 8 de março

Horário: 16h30 (credenciamento), com abertura às 17h (1º Dia) e 9h às 19h (2º dia)

Local: Estação das Docas - Teatro Maria Sylvia Nunes, na avenida Marechal Hermes, no bairro da Campina, em Belém.