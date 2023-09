Morre líder da organização criminosa que inspirou a criação do filme 'O Poderoso Chefão'

Morreu aos 61 anos o último chefe da máfia siciliana na Itália, Matteo Messina Denaro, nesta segunda-feira (25). O mafioso, que comandava o grupo Cosa Nostra na região de Trapani, na Sicília, era diagnosticado com câncer de cólon e teve piora em sua saúde nos últimos dias.

Nos últimos meses, Denaro foi transferido para um hospital de segurança máxima no centro da Itália que informou que ele havia entrado em um "coma irreversível" e não estava mais recebendo alimentação. Denaro havia solicitado que não fosse reanimado em caso de morte.

O mafioso estava foragido por quas 30 anos e conseguiu fugir de várias operações policiais e da justiça. Ele também foi condenado à prisão perpétua diversas vezes.

Máfia e crimes

A Cosa Nostra, grupo comandado por Matteo Messina Denaro, uma das organizações criminosas mais famosas do mundo, serviu de inspiração para o icônico filme "O Poderoso Chefão", lançado em 1972.

Denaro foi condenado 20 vezes à prisão perpétua, em parte por seu envolvimento no assassinato do juiz antimáfia Giovanni Falcone, em 1992. Ele também foi responsabilizado por uma série de atentados a bomba em Roma, Florença e Milão, no ano seguinte, que resultaram na morte de dez pessoas. Além disso, foi condenado por seu papel no sequestro de Giuseppe Di Matteo, de apenas 12 anos, uma tentativa de coagir o pai do menino, um informante, a não depor contra a máfia.

Apelidado pela imprensa italiana de "o último poderoso chefão", Matteo Messina Denaro recusou-se a cooperar com as autoridades desde sua detenção em janeiro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)