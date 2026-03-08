Capa Jornal Amazônia
Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, é nomeado novo líder do Irã, diz mídia estatal

Mojtaba Hosseini Khamenei ganhou influência após ajudar a organizar a repressão aos protestos da "Onda Verde" em 2009

Estadão Conteúdo
fonte

Mojtaba Khamenei (Divulgação / Gabinete do Líder Supremo do Irã)

Mojtaba Khamenei, o segundo filho do aiatolá Ali Khamenei, foi nomeado o novo líder do Irã, segundo informações da mídia estatal do país. O nome já vinha sendo ventilado desde as primeiras horas deste domingo.

Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a ameaçar mais retaliações se o nome escolhido não tivesse a sua aprovação prévia. "Se não tiver nossa aprovação, não vai durar muito tempo", afirmou Trump, ao canal americano ABC News.

Questionado se estaria disposto a aprovar alguém com ligações ao antigo regime, Trump respondeu: "Sim, para escolher um bom líder, eu aprovaria. Há inúmeras pessoas que poderiam se qualificar".

Quem é Mojtaba Khamenei?

Mojtaba Hosseini Khamenei, filho de 56 anos do líder supremo iraniano Ali Khamenei ganhou influência após ajudar a organizar a repressão aos protestos da "Onda Verde" em 2009, ligados às eleições contestadas que mantiveram Mahmoud Ahmadinejad no poder. Considerado linha-dura, sua eventual liderança indica pouca ou nenhuma mudança política no país. Israel já afirmou que qualquer novo líder iraniano poderá se tornar alvo militar.

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/LÍDER SUPREMO/ESCOLHA

Mojtaba Khamenei
Mundo
