Ministro da Ucrânia diz que tropas russas mataram mais civis que militares

O ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksii Reznikov, disse que as tropas russas mataram, em 15 dias de combate, mais civis que soldados ucranianos em batalha. As informações são do G1.

"Até 10 de março, o número de civis ucranianos mortos por intervencionistas russos é maior do que o número de nossos militares de todos os corpos de defesa mortos em ação. Quero que isso seja ouvido não apenas na Ucrânia, mas em todo o mundo", disse Reznikov em uma transmissão.

Ele não disse qual seria o número de mortos estimados pelos ucranianos. Reznikov ainda acusou o Kremlin de bombardear escolas e hospitais - como a maternidade em Mariupol.

"Moscou não protege ninguém. Destrói", disse ao prometer vingança aos que chamou de "terroristas russos".