Ministério do Irã diz que depósitos de petróleo foram atingidos por ataque de Israel

O Ministério do Petróleo do Irã informou, na noite deste sábado, que Israel atacou o depósito de petróleo de Shahran, no oeste de Teerã - um dos principais depósitos de combustível da capital iraniana.

Um segundo depósito no sul da capital também foi atingido, informou o ministério em um comunicado.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast